Tpi.it - Fedez chiese a Corona di non parlare di Ferragni: “Infame”. E pensò di ritirarsi da Sanremo | VIDEO

aveva pregato Fabriziodi non rivelare i presunti tradimenti di Chiaranei suoi confronti. Quando il paparazzo ha annunciato una puntata del suo format Falsissimo dedicata proprio all’influencer, il rapper ha seriamente valutato l’idea didal Festival di2025 per non finire stritolato dal polverone mediatico. Poi, però, dopo le prove generali della prima serata della kermesse, si è convinto a partecipare. Ma, con le sue rivelazioni su, lo ha deluso, a tal punto che il rapper lo definisce “”.Tutti questi retroscena sono raccontati in un mini-documentario di 27 minuti pubblicato su Youtube dal content creator Alessandro Della Giusta, che sulla popolare piattaforma diconta 1,5 milioni di iscritti al suo canale.Della Giusta ha trascorso coni dieci giorni prima del Festival.