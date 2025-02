Notizie.com - Federica Pellegrini, gesto inaspettato in diretta: i fans rimangono di sasso

Leggi su Notizie.com

La leggendaria campionessa si è divertita a rispondere ad alcune domande dei followers su Instagram: il mistero s’infittisceCi sono atleti, campioni e campionesse, la cui popolarità non diminuisce neppure dopo il ritiro dall’attività agonistica, tale è il profumo di leggenda che gli stessi portano addosso come un vero e proprio dono. Quasi ‘divino’, considerando la portata delle loro imprese e le emozioni che sono stati in grado di suscitare negli appassionati di tutto il mondo.in: idi(Ansa Foto) – Notizie.comE proprio l’aggettivo che rimanda a qualcosa di extraterreno, che provienemente dall’Altissimo, che si muove per grazia e volontà sua è, guarda caso, il soprannome dell’eterna fuoriclasse. Un aggettivo coniugato al femminile, ovviamente, per dare la giusta attribuzione del titolo alla splendida sportiva che ci ha fatto sognare per diversi lustri.