Liberoquotidiano.it - Federica Brignone "in scia" a Maria De Filippi: ecco come fa spiccare il volo a Rai 2

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Coppa del mondo di sci femminile - Rai 2) Il pregio delle discipline sportive sta nel fatto che attirano un pubblico eterogeneo, non tradizionale della rete in cui l'evento viene programmato. Fino ad ora Mediaset era stata più abile a capitalizzare in questo senso, soprattutto grazie allo sport e ai programmi diDe, trasversali e intergenerazionali. Ma ora la Rai sembra aver imparato perfettamente la lezione. È accaduto sabato con il trionfo dinello slalom gigante del Sestriere, valevole per la Coppa del Mondo di sci, trasmesso nel primo pomeriggio su Rai 2. Secondo le stime di OmnicomMediaGroup solo la metà del 10% di share ottenuto grazie a 1.333.000 spettatori è composto dal pubblico tradizionale della Seconda Rete.