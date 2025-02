Digital-news.it - FED España 2025 riunisce il 27 Marzo l'industria Media e Digital a Madrid

FED, l'evento che riunirà i principali attori del settorein Spagna, ha annunciato oggi che l'agenda ufficiale sarà pubblicata il 27 febbraio, esattamente un mese prima dello svolgimento dell'evento.L'evento, che si terrà il 27presso l'emblematico Palacio de la Prensa de la Gran Vía di, vedrà la partecipazione di aziende ed esperti internazionali di primo piano. Tra i partecipanti confermati figurano rappresentanti di Telefónica, Amazon Lab 126, ATRES, GRUPPRO Studios, Liga F, YouTube Sport, Spain Audiovisual Hub e altre importanti organizzazioni. FEDsi è affermata come spazio chiave per l'analisi degli scenari attuali e futuri del settore, oltre a favorire la creazione di reti professionali strategiche.Cosa offre FED?Sessioni plenarie con esperti internazionali per discutere le ultime tendenze globali.