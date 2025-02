Anteprima24.it - Fatture false per frodare dell’Iva, sequestro per 2 milioni da Gdf

Tempo di lettura: 2 minutiUndi beni e soldi per circa duedi euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Caserta nei confronti di tre società operanti nel settore del commercio all’ingrosso di materiale plastico, e dei cinque amministratori delle tre compagini. L’accusa è di aver frodato l’Iva grazie all’emissione diper oltre 10di euro. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura sammaritana guidata da Pierpaolo Bruni, che ha coordinato le indagini. Si tratta della cosiddetta “frode carosello”, in cui tutto ruotava attorno alla “società cartiera” creata nel 2019, una società priva di mezzi e personale per svolgere attività imprenditoriale, e il cui unico scopo, hanno accertato i finanzieri della Compagnia di Capua, era raggirare il fisco; tale società è stata sequestrata insieme alle altre due compagini sociali realmente operative nel settore del commercio di materiale plastico.