Fantozzi | Più che leciti i dubbi sulla consistenza economica di Gaia

LUCCA"La possibile confluenza indi Geal non è solamente una questione di potere, ma riguarda un bene primario come l’acqua e abbraccia anche un argomento che spesso non viene considerato : la gestione virtuosa di una struttura pubblica". è quanrto afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale Vittorio. "Il presidente di Lucca Holding Marco Porciani lo dice fra le righe, ma la reazione molto stizzita diquando qualcuno ha avanzatodi questa azienda – osserva– è sospetta e preoccupante. Personalmente, raccolgo da tempo voci insistenti di problematiche di questa natura nella governance di, ma, ovviamente, sono dettagli facilmente risolvibili attraverso analisi economico-finanziarie appropriate. Da quello che si legge invece sui report ufficiali, è però già evidente che le due aziende hanno risultati diversi in termini di efficacia e efficienza e costi a carico dei cittadini altrettanto divergenti".