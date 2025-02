Anconatoday.it - Falconara, è febbre da Carnevale: attese migliaia di maschere, come cambieranno parcheggi e viabilità

Leggi su Anconatoday.it

MARITTIMA – Il centro disi prepara ad accogliere il corteo mascherato in occasione della Città di2025 e per il pomeriggio di sabato 1° marzo sarà vietato il transito in alcune strade. Sarà infatti necessario garantire che la sfilata carnascialesca si svolga in.