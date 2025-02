Ilfattoquotidiano.it - Faceva saponi, candele e dolcetti da offrire agli amici con i cadaveri delle sue vittime: la storia della “saponificatrice di Correggio” diventa un film

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Da un paesino dell’Irpinia passando per un borgo emiliano é arrivata fino in Francia laficatrice diche torna sul grande schermo, stavolta internazionale. Dopo la volta di “Gran Bollito”, ildel 1977 diretto da Mauro Bolognini, la vita di Leonarda Cianciulli sarà al centro di “The Soap Maker” per la regianota cineasta francese Claire Denis.Laficatrice diDel resto, lache risaleanni ‘30 è talmente macabra da non sembrare vera. Leonarda Cianciulli, lo ricordiamo, è passata allanon solo per essere stata la prima serial killer italiana ma soprattutto per aver orribilmente ridotto in sapone ele sue: tutte donne nubili e soprattutto benestanti. Le attirava nel suo l’appartamento di, sempre con lo stesso pretesto.