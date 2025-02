Lopinionista.it - Facchinetti, lettera a Papa Francesco: “Ti siamo vicini con tutto il nostro affetto e le nostre preghiere”

BERGAMO – “Carotutti profondamente preoccupati per la tua salute, ma sappiamo che hai una grande forza interiore econvinti che ce la farai. Nonostante la tua condizione delicata, il tuo buon umore e la tua inesauribile energia continuano a essere un esempio per tutti noi”. Inizia così unaaperta che il cantante e tastierista dei Pooh, Roby, ha scritto al pontefice, pubblicandola oggi sui suoi canali social.“Ho avuto la grande fortuna di conoscerti prima del concerto di Natale in Vaticano nel 2020, con il brano ‘Rinascerò Rinascerai’, e mi ha colpito profondamente la tua straordinaria e unica umanità”, aggiunge. “Da allora ti considero unspeciale, un pastore vicino al cuore di ogni persona, capace di trasmettere amore, speranza e conforto.