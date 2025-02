Game-experience.it - Fable uscirà su PS5 e Switch 2? La risposta sibillina del boss degli Xbox Game Studios alimenta le speranze

di Playgrounds è ancora previsto ufficialmente solo su PC,Series XS ePass, ma le recenti dichiarazioni del capo di, Craig Duncan, hanno sollevato dubbi eriguardo a un possibile arrivo su altre piattaforme, come PlayStation 5 e la futura Nintendo2. Durante il podcast ufficiale di, Duncan ha discusso il cambio di strategia di Microsoft, che negli ultimi mesi ha mostrato una crescente apertura alla pubblicazione dei suoi titoli anche al di fuori dell’ecosistema.Parlando della visione di, Duncan ha dichiarato che “questa apertura al multipiattaforma è un aspetto molto positivo sia per i giocatori che per gli studi di sviluppo interni“. Il dirigente ha portato come esempio il caso di Sea of Thieves, che con il suo approdo su più piattaforme ha ampliato la community e migliorato l’esperienza del team di sviluppo.