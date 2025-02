Game-experience.it - Fable si mostra in un video gameplay Pre-Alpha affascinante e con alcuni scontri

Dopo mesi di attesa, Playground Games ha finalmenteto il primoPre-di, uno dei titoli più attesi per Xbox. Le immaginite hanno messo in luce una direzione artistica curata, un mondo vibrante ed unche promette di riportare in vita lo spirito unico della saga. Sebbene si tratti ancora di una versione preliminare, il livello grafico già impressiona, confermando l’impegno dello studio nel creare un’esperienza di alto livello.Parallelamente alla rivelazione del, Microsoft ha confermato chesubirà un rinvio, con una nuova finestra di lancio fissata al 2026. La notizia può ovviamente essere deludente per numerosi fan, ma l’obiettivo del team di sviluppo inglese è quello di garantire un titolo all’altezza delle aspettative. Difatti con Playground Games alle redini del progetto, gli appassionati possono sperare in un ritorno in grande stile di uno dei franchise più iconici di Xbox, visti i titoli sviluppati in precedenza dal team di sviluppo inglese.