Game-experience.it - Fable di Playground Games è stato rinviato al 2026, ha confermato Xbox

Uno dei titoli più attesi perdi, èal. Microsoft ha infatti annunciato ufficialmente che l’uscita del gioco è stata posticipata all’anno prossimo, con il gioco che di conseguenza non uscirà più nel corso del 2025 come inizialmente previsto. La notizia arriva direttamente da Craig Duncan, responsabile diGame Studios, che ha voluto rassicurare i fan sull’ottimodi avanzamento del progetto. Sebbene la notizia possa deludere alcuni giocatori, il team è determinato a offrire un’esperienza che possa ripagare l’attesa. Inoltre, la decisione potrebbe essere stata influenzata dal lancio di GTA 6, evitando una concorrenza diretta.Microsoft hail rinvio durante l’OfficialPodcast, dove Craig Duncan ha dichiarato che il team diha bisogno di più tempo per rifinire il gioco e rispettare i loro elevati standard qualitativi.