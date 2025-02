Inter-news.it - Fabiani: «Turnover Inter? Per modo di dire! La Lazio ce la metterà tutta»

Leggi su Inter-news.it

L’torna a giocare in Coppa Italia: alle ore 21.00 i quarti di finale contro la. Sulla sfida, poco prima del fischio d’inizio, si pronuncia ilttore sportivo biancoceleste Angelo.L’AVVERSARIO – Tutto pronto a San Siro per. Prima dell’inizio del match di Coppa Italia Angelo Marianodichiara a SportMediaset: «Bisogna sempre essere ottimisti e fiduciosi. Ildell’è unperdi. Noi ci teniamo a ben figurare e a passare il turno. Siamo consapevoli di incontrare una grande squadra. Non sarà una partita facile però ce la metteremoper onorare quest’impegno e questa competizione».nel pre partita di, Coppa ItaliaIL PRECEDENTE – Angeloprosegue: «I sei gol in campionato? Speriamo siano uno stimolo in più per i ragazzi.