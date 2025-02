Ilrestodelcarlino.it - Fabbri rinuncia:: "Lascio il posto a un collega"

Il sindaco Alanconclude la sua esperienza da presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Ferrara. "In seguito all’insediamento della nuova direttrice dell’Azienda Usl, Nicoletta Natalini, alla quale rivolgo il mio più cordiale augurio per il lavoro che l’attende, esprimo la mia volontà di dare l’opportunità a ricoprire il ruolo di presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria a un altro sindaco", ha detto. Alanha ringraziato l’Assemblea, la dirigenza dell’Azienda Usl e tutto lo staff amministrativo per il supporto ricevuto nei cinque anni da presidente della conferenza territoriale socio-sanitaria. "Felice degli importanti risultati portati avanti in questi anni a coordinamento della Conferenza territoriale, continuerò, come primo cittadino della città capoluogo di provincia, a monitorare le criticità e sollecitare le opportunità per il settore, la cui competenza è come ben sappiamo della Regione, che continueremo a sollecitare e responsabilizzare su questo tema", specifica Alan