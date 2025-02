Liberoquotidiano.it - Fa la danza col taser per infangare gli agenti: per l'egiziano finisce malissimo | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

“Ma si può essere così fessi? Bene hanno fatto i Carabinieri ad arrestarlo immediatamente”. È il commento, pubblicato sui suoi profili social, del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a corredo della notizia secondo cui un cittadinoè stato arrestato ad Aversa (in provincia di Caserta, ma non lontano da Napoli, ndr) per spaccio di droga. Il ragazzo, 17 anni appena, ha commesso il banale errore di pubblicare unin cui balla in una delle piazze principali del comune casertano con delle armi in mano, divenuto virale come “Dance”. Le forze dell'ordine, allarmate da queste immagini, sono andati direttamente nella struttura d'accoglienza dove vive e il giovane è stato trovato in possesso di ben 18 dosi di hashish, per un totale di quaranta grammi. All'interno del suo armadietto c'erano anche 200euro, che sono stati sequestrati, in quanto il giovane non ha saputo spiegarne la provenienza.