Oasport.it - F1: sarà Lewis Hamilton ad iniziare i test in Bahrain per la Ferrari, poi toccherà a Charles Leclerc

Leggi su Oasport.it

Giornata importantissima quella di domani per il Circus della F1. Scattano infatti in, a Sakhir, i primi ed unicicollettivi stagionali ad anticipare il Mondiale che partirà dall’Australia il prossimo 14 marzo.Laha voglia di rivalsa ed ha voglia soprattutto di vedere in pista la nuova stella:. Il pilota britannico debutterà ufficialmente domani in mattinata:infatti lui ad inaugurare la stagione della Rossa. Monoposto numero 44 chein pista dalle 8 alle 12 italiane, poi cederà il passo al compagno di scuderia.Dalle 12 alle 17infatti la volta di, a caccia della stagione del definitivo salto di qualità, magari sfruttando anche l’esperienza didall’altra parte del box. Our lineup for the first day of pre-seasoning is in! pic.