Oasport.it - F1, Ferrari alla prova a Sakhir: SF-25 a confronto con gli altri per scoprire le carte

Leggi su Oasport.it

Dal 26 al 28 febbraio a, in Bahrain, sarà una tre-giorni importante per i team di F1 in vista dell’esordio stagionale previsto nel week end del 14-16 marzo all’Albert Park di Melbourne (Australia). Sessioni di test per lavorare sulle nuove monoposto e comprendere neldiretto con i rivali la bontà del proprio progetto o meno.Lavorrà essere pronta. La nuova SF-25 si presenta con novità importanti soprattutto dal punto di vista meccanico, con l’adozione di un nuovo sistema di sospensione anteriore (pull-rod) per avere un comportamento della macchina migliore sia nella gestione delle gomme che nella capacità di generare carico aerodinamico dal fondo.Uno studio dei flussi che ha portato a questa importante modifica, che ne segue altre. La nuova Rossa ha forme diverse relativamente al cofano motore e alle pance proprio per rendere la monoposto più efficiente.