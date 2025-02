Brindisireport.it - Ex Omni, ristrutturato per diventare centro riabilitativo ospiterà il Commissariato di Polizia

Leggi su Brindisireport.it

SAN PIETRO VERNOTICO – L’immobile sito in via Maternità Infanzia “Ex” a San Pietro Vernotico potrebbela sede di undi. Con delibera di giunta n°16 del 21 febbraio scorso, avente per oggetto “istituendodipresso il comune di San Pietro.