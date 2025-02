Ilfattoquotidiano.it - Ex chirurgo Joël Le Scouarnec accusato di 300 stupri su piccoli pazienti: rischia 20 anni di carcere

“Se sono oggi qui davanti a voi è perché nel mio passato, quando alcuni mieierano per lo più bambini, ho commesso su di loro atti orribili”. Si presenta in giacca nera e parla con voce rauca e incerta davanti alla corte. A 74Le, un exche ha operato per decenni in almeno 10 grandi ospedali di Francia, è comparso davanti al tribunale penale di Vannes, in Bretagna, con l’accusa di aver commesso violenze esu 300: le vittime individuate hanno un’età media 11. Leè già inper una condanna a 15pere violenze commesse su 4 bambini (due erano sue nipoti), e oraaltri 20per quanto compiuto su giovanissimifra il 1989 e il 2014 in diversi ospedali dell’ovest della Francia. Oltralpe il suo nome è diventato l’emblema dell’impunità e del silenzio che copre la pedofilia e gli abusi sui minori.