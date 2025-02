Eventi in programma a Roma dal 26 febbraio al 4 marzo 2025

Leggi su Funweek.it

Prosegue il ricco calendario di iniziative e di progetti promossi dall’Assessorato alla Cultura diCapitale. Dal teatro alla danza e alla musica, dall’arte alla letteratura e al cinema, passando per gli incontri, i laboratori e le attività per bambine e bambini e famiglie, sono tanti, anche questa settimana, gliproposti dalle istituzioni culturali cittadine e nell’ambito dei progetti curati dalle associazioni vincitrici dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi destinati a sale teatrali private con capienza inferiore a 100 posti per la stagione 2024/. Ecco alcuni degli appuntamenti.TEATRO E DANZAAppuntamento al Teatro Hamlet (via Alberto da Giussano, 13) con L’Eredità di Edipo tra Classico e Innovazione, progetto diretto da Mamadou Dioume, attore e collaboratore storico di Peter Brook.