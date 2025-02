Lettera43.it - Eurovision Song Contest 2025: i cantanti in gara Stato per Stato

Leggi su Lettera43.it

Tre serate, 37 artisti di altrettante nazionalità e un solo vincitore. Dal 13 al 17 maggio, a Basilea è in programma il 69esimo, festival internazionale nato proprio in Svizzera nel 1956 che elegge annualmente il miglior brano del vecchio continente con l’aggiunta dell’Australia. Per sei Paesi, lainizierà direttamente in finale: si tratta dei padroni di casa, qualificati in quantoorganizzatore, e dei Big Five, ossia i fondatori dell’evento e i maggiori sostenitori dell’Ebu, l’Unione europea di radiodiffusione. Nel dettaglio, stiamo parlando dell’Italia, della Francia, della Germania, del Regno Unito e della Spagna. Ciascuna nazione sceglie liberamente il proprio rappresentante con festival e selezioni ad hoc per l’oppure inviando il vincitore di una manifestazione interna, come nel caso del nostro Paese con il Festival di Sanremo.