Lapresse.it - Eurovision Song Contest 2025, ecco i big in lizza per San Marino

A Sanparte la corsa per l’. C’è Gabry Ponte, l’artista applaudito a Sanremoper la sigla del 75esimo Festival, tra i 20 big che partecipano al Sanin programma l’8 marzo, annunciati durante la presentazione dell’evento in diretta su Rtv San, RaiPlay e Radio2. Il vincitore andrà all’Eurofestival. In conduzione Flora Canto e Francesco Facchinetti con le incursioni di Cristiano Malgioglio. Bianca Atzei, Pierdavide Carone, Silvia Salemi, Marco Carta, Luisa Corna gli altri artisti italiani tra i 20 big che partecipano al San. La serata evento di SanUna serata evento, in diretta tv e radio l’8 marzo, per selezionare il rappresentante della Repubblica a ESC. Un cast internazionale in gara per aggiudicarsi, in una sfida all’ultima nota, la palma di vincitore e il titolo di portabandiera della Repubblica di Sanall’, in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea.