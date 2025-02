Eurovision Olly | L’autotune non c’entra niente con la mia rinuncia Marta Donà? Si merita tutto

Leggi su Open.online

«Se fosse per questo motivo l’avrei detto». Non è stata l’impossibilità di utilizzarea convincerere all’Song Contest ha dichiarato il vincitore del Festival di Sanremo 2025 a Valerio Staffelli di Striscia la notizia che lo ha omaggiato del Tapiro d’oro. «Non vado perché ho già il mio tour, con tanta gente che vuole sentirmi», ha aggiunto poi il cantautore ligure, confermando dunque ciò che aveva scritto sui social domenica e in qualche modo preannunciato durante la conferenza stampa del giorno dopo la vittoria a Sanremo. Staffelli stuzzicaanche sulla questione, la manager che ha infilato tre vittorie di fila al Festival (Marco Mengoni, Angelina Mango e, appunto), senza contare quella del 2021 con i Maneskin e quella del 2013 con Mengoni.