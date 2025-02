Quotidiano.net - Eurovision 2025, Gabry Ponte, Pierdavide Carone, Marco Carta e Luisa Corna in lizza per San Marino

Chi rappresenterà Sanall’Song Contestche si svolgerà a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio? Ormai quello offerto dello Stato più piccolo in gara alla manifestazione musicale europea è un ingresso privilegiato per diversi artisti – basti pensare alla partecipazione di Achille Lauro due anni fa – molto noti verso l’. Tanto che proprio da quest’anno il concorso ‘Una voce per San’ cambia nome e assume il titolo di SanSong Contest proprio per dare l’idea di internazionalità e di meno “maccheronicità”. “Maccheronicità” che è stata di fatto evidente durante la finale dell’anno scorso di ‘Una voce per San’. A cominciare dalla giuria, che ricalca un po’ quella di Sanremo Giovani: Luca De Gennaro, presidente, Roberto Sergio, Federica Gentile, Ema Stockholma e Mario Andrea Ettorre di Siae.