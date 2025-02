Isaechia.it - Eurovision 2025, ecco tutti i cantanti in lizza per rappresentare San Marino: tra di loro anche Gabry Ponte con ‘Tutta l’Italia’

Leggi su Isaechia.it

Archiviato il Festival di Sanremo, oragli occhi sono puntati sull’Song Contest, la celebre kermesse canora che coinvolge i principali Paesi dell’Unione Europea e che si svolgerà a Basilea dal 13 al 17 maggio.Per quanto riguarda l’Italia, dopo il rifiuto del vincitore dell’ultima edizione del Festival, Olly, impegnato con il suo tour (QUI le sue parole), il nostro Paese sarà rappresentato dal secondo classificato Lucio Corsi, che porterà sul palco la sua Volevo essere un duro.In queste settimane,gli altri Paesi in gara stanno scegliendo i propri esponenti, pronti a rappresentarli al cospetto del resto d’Europa. Per quanto riguarda lo stato di Sanquest’anno non mancano i candidati italiani, che sperano di ottenere visibilità partecipando a Una voce per San, il festival attraverso cui lo stato in questione sceglie il proprio rappresentante per l’