Europei Cadetti di Scherma 2025 un altro poker di medaglie ad Antalya | due argenti e due bronzi tricolori

Leggi su Ilfaroonline.it

– L’Italia cala undiai Campionatie Giovani “”, anche nella seconda giornata che ha chiuso la serie delle tre gare individuali riservate agli Under 17.Duee dueper gli azzurrini in Turchia: si è fermato a una sola stoccata dal titolo continentale Marco Panazzolo nel fioretto maschile, salendo sul secondo gradino di un podio conquistato anche da Nicolò Collini, terzo classificato, l’argento è griffato dalla spadista Ludovica Costantini mentre il secondo bronzo porta la firma dello sciabolatore Andrea Tribuno. Ma non solo: con altri due azzurrini, il fiorettista Emanuele Iaquinta e Leonardo Reale nella sciabola, ai piedi del podio ed entrambi al quinto posto, ecco prender forma nella sua completezza la prova di forza che l’Italia deiha offerto pure oggi sulle pedane dell’Spor Salonu.