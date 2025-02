Europei Cadetti di Scherma 2025 l’Italia è super ad Antalya | arrivano tre ori nelle gare a squadre

Leggi su Ilfaroonline.it

, 25 febbraio– Tre, tre ori. È stato un martedì pazzesco per laitaliana ad. La terza giornata dei Campionatie Giovani “”, che segnava l’inizio delle competizioni aUnder 17, ha regalato un-tris di trionfi azzurrini. Sciabolatrici, fiorettiste e spadisti hanno fatto suonare per tre volte nello stesso pomeriggio l’Inno di Mameli ma hanno soprattutto fatto battere forte il cuore di chi ha seguito i loro assalti, in Turchia come da casa. Francesca Lentini, Vittoria Mocci, Vittoria Fusetti e Anna Torre nella sciabola; Giorgia Ruta, Alessandra Tavola, Sofia Mancini e Maria Elisa Fattori nel fioretto; Nicolò Sonnessa, Francesco Delfino, Riccardo Magni e Davide Del Prete nella spada: i loro nomi restano incisi in un giorno tutto da ricordare perdellaa livello giovanile, guidata nella trasferta turca dal consigliere Paolo Menis quale Capo delegazione Under 17.