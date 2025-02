Thesocialpost.it - Europa sotto shock, sull’Ucraina gli USA votano con Russia e Cina

Donald Trump halineato come il leader russo, Vladimir Putin, accetterebbe la presenza di forze di pace europee in Ucraina come parte di un possibile accordo per porre fine alla guerra che dura da tre anni. Il presidente Usa ha parlato alla Casa Bianca insieme al presidente francese Emmanuel Macron, mentre i principali leader cercavano di appianare la frattura transatlantica per raggiungere la pace.Leggi anche: .Leggi anche: L’ora legale 2025 arriva in anticipo: ecco quando dovremo spostare in avanti le lancetteL’incontro è avvenuto mentre gli Stati Uniti votavano contro una risoluzione delle Nazioni Unite che condannava l’invasione dell’Ucraina, schierandosi invece con la Corea del Nord, la Bieloe altri Paesi allineati con larispetto agli alleati europei. I democratici hanno bollato la mossa come una «vergogna».