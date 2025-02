Zon.it - “Essere Libera”, l’incontro del 1° marzo sulla violenza di genere a Pontecagnano Faiano

Sabato 1, presso il Teatro San Paolo di(Sa), dalle ore 10:30, si svolgeràpubblico dal titolo, incentrato sul tema delladie sulle iniziative messe in atto dall’Amministrazione comunale per arginare questo drammatico fenomeno.La data dell’evento coincide con il giorno della prematura e tragica scomparsa di Anna Borsa, la giovane donna che nel 2022 fa uccisa dall’ex fidanzato mentre svolgeva la sua attività di parrucchiera in un salone del centro città.Un femminicidio divenuto anche oggetto di un libro, Avevo gli occhi belli, edito da Armando Editori e scritto da Valentina Iannaco, copywriter originaria die al suo esordio come autrice.La presentazione del volume sarà anticipata da alcuni stralci delle sue pagine lette dagli attori della Compagnia del Teatro Mascheranova.