Thesocialpost.it - Esperienza drammatica a bordo di un volo Qatar Airways: il racconto di una coppia australiana

Leggi su Thesocialpost.it

Un viaggio che doveva essere una vacanza da sogno si è trasformato in un’per Mitchell Ring e Jennifer Colin, unache ha assistito al vano tentativo dell’equipaggio di salvare una donna deceduta durante ilda Melbourne a Doha.Il tragico evento aSecondo quanto raccontato da Ring al Mirror, la donna, dopo essere andata in bagno, si è accasciata a terra e l’equipaggio ha tentato di prestarle soccorso senza successo. “È stato davvero straziante vedere la scena”, ha dichiarato Ring. “Hanno cercato di spostarla e portarla in business class, ma la donna era corpulenta e non sono riusciti a farla passare attraverso il corridoio.”Non avendo altre opzioni, l’equipaggio ha deciso di sistemare il corpo della donna accanto alla, utilizzando i posti vuoti disponibili vicino a loro per le quattro ore restanti delverso Doha.