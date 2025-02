Cultweb.it - Esiste davvero il Santo Graal? La reliquia più cercata al mondo è ancora un mistero

Ilè tradizionalmente identificato con il calice usato da Gesù Cristo durante l’Ultima Cena e, secondo alcune leggende, con il recipiente che raccolse il suo sangue durante la crocifissione. Il mito si è sviluppato nel Medioevo, in particolare attraverso i poemi cavallereschi del XII e XIII secolo, come il Perceval, le Conte dudi Chrétien de Troyes e il Parzival di Wolfram von Eschenbach.Esistono diverse teorie sull’identità del. Alcuni lo considerano un oggetto fisico, altre lo vedono come un concetto simbolico. Per esempio, c’è chi considera questo oggetto come la più sacracristiana. Alcuni lo identificano nelCaliz conservato nella cattedrale di Valencia. Per altri studiosi, ilsarebbe un simbolo esoterico che rappresenterebbe la conoscenza divina o il lignaggio sacro di Cristo (Dan Brown ci ha costruito una carriera su questa teoria).