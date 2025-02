Palermotoday.it - Escursione a Piana degli Albanesi: nel weekend passeggiata alle Serre della Pizzuta

Leggi su Palermotoday.it

, a. Ad organizzarla sabato 1 e domenica 2 marzo è Falcon walks. Il punto di incontro è in via Ernesto Basile n.55, a Palermo9, da lì si procederà in auto in direzione. Rientro previsto per le 16.Si consiglia.