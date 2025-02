Sport.quotidiano.net - Esauriti in meno di due ore tutti e 4000 i biglietti concessi ai pisani per Sassuolo-Pisa

, 25 febbraio 2025 -in pocodi due ore iper il settore ospiti del Mapei Stadium. I tifosihanno infatti bruciatoche erano statiper vedere. La prevendita, iniziata alle 15, aveva già raggiunto quota 2500venduti in mezz'ora, per poi diminuire di ritmo, ma proseguire fino all'esaurimento alle 16.40. Per la Tribuna Nord, questo il nome del settore designato, la prevendita sarebbe stata aperta fino a venerdì, ma non c'è stato bisogno. I botteghini Vivaticket e online sono stati letteralmente presi d'assalto. Si preannuncia quindi un vero e proprio esodo diper la partita di sabato a Reggio Emilia.