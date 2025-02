Scuolalink.it - Esame di Maturità 2025: tutto su date, requisiti di ammissione, prove scritte, orale e valutazione

Leggi su Scuolalink.it

L’dirappresenta il momento conclusivo del percorso scolastico per gli studenti delle scuole superiori di secondo grado. Quest’anno l’prevede duee un colloquio, con alcune novità importanti rispetto agli anni precedenti. Tra queste, il voto in condotta avrà un ruolo determinante per l’e gli studenti con la .disudiScuolalink.