Iodonna.it - Era noto per aver promosso il broccolo fiolaro, un prodotto locale diventato protagonista di molti piatti dello chef

Lutto per loCarlo Cracco: il padre, Bertillo, è morto all'età di 97 a Creazzo, in provincia di Vicenza. A darne notizia è il giornale online del Vicentino La Basilica, spiegando che loe il padre sono sempre stati molto legati. Carlo Cracco, è morto il papà BertilloSchivo e riservato, però, il padreè apparso poche volte in televisione.