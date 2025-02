Oasport.it - Equitazione: il calendario 2025 della Global Champions League e del Global Champions Tour

: ci siamo. Il circuito più importante e prestigioso del salto ostacoli mondiale è pronto a partire nel fine settimana in arrivo con l’appuntamento di Doha, in Qatar.L’organizzazionerassegna equestre ha però comunicato non solo i dettagli sull’opening act di venerdì, sabato e domenica, ma anche tutto ilrelativo all’annata che sta per decollare.Si parte, come detto da Doha, passando per tantissime tappe, compresa quella di Roma (dal 10 al 12 ottobre), per arrivare sino ai Playoff di Praga, in Cechia dal 20 al 23 novembre. Nel mezzo non mancano diverse tappe europee e qualche viaggio fra Stati Uniti e Cina. Di seguito ilcompleto di, con tantissimi italiani che saranno protagonisti: da Emanuele Camilli a Giacomo Casadei, passando per Lorenzo De Luca, Emanuele Gaudiano, Clara Pezzoli e Guido Grimaldi.