Donnapop.it - Enzo Miccio, nuovo amore all’orizzonte dopo la tragica morte del compagno? Ecco il regalo che ha ricevuto

A fine gennaio, lo storicodi, Laurent Miralles, è venuto a mancare improvvisamente. Di recente, però, il volto di Ma come ti vesti? haun dono speciale.La storia d’frae Laurent è finita nel 2023, ma nonostante tutto ha lasciato un ottimo ricordo nel noto wedding planner. Nello studio di Silvia Toffanin, quest’ultimo aveva raccontato quanto segue: “La nostra era una bellissima storia d’. Siamo stati insieme sei anni, nonostante le distanze perché lui è di un altro paese, quindi molti aerei, molti viaggi però è stato molto bello”.E ancora: “Una storia che conserverò nel cuore per sempre perché credo che sia stata una delle storie più importanti della mia vita; però in questo momento non stiamo più insieme“. Ladelstorico diè stata annunciata via social e a seguire non vi è stato alcun commento pubblico.