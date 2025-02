Energia e trasformazione 4.0, l’esperienza di Graded protagonista al Digita Cafè

Leggi su Ildenaro.it

Prosegue l’impegno di, società napoletana del settore energetico, sul fronte delle attività sviluppate in partnership con Atenei, centri di ricerca e alta formazione del territorio locale, tra i quali spicca, l’Academy nata dalla collaborazione tra Università di Napoli Federico II e Deloitte, che procede da oltre 7 anni. Va in questa direzione la partecipazione ai “: Racconti di Imprese”, incontri con le aziende partner dell’Academy finalizzati a rafforzare il rapporto tra mondo del lavoro e della formazione.Riflettori accesi su come lalizzazione sta ridefinendo il settore energetico, offrendo nuove opportunità e strumenti per affrontare le sfide della sostenibilità. A discuterne con i ragazzi che stanno completando la fase di onboarding e si preparano all’inizio dei project work, Gennaro Ardolino, ex studente, oggi Founder e CEO di Janus, startup innovativa del gruppodedicata alla creazione di soluzioni software all’avanguardia per il mondo dell’