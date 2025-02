Emmanuel Macron a Donald Trump in diretta tv | L’Europa ha pagato il 60% dei costi della guerra in Ucraina – Il video

Leggi su Open.online

Durante la conferenza stampa congiunta diedc’è stato uno scambio di battute sul costoin. Il presidente degli Stati Uniti ha detto che«sta prestando soldi» a Kiev e che «(gli europei, ndr) li stanno ricevendo indietro».lo ha interrotto e corretto in: «No, in effetti, per essere onesti, abbiamo. Abbiamoil 60% dello sforzo totale». The, interrotto da, ha sorriso. In un altro momentoconferenza stampa inveceinvece ha detto che «l’aggressore è la Russia». Riferendosi alle responsabilitàine correggendo le affermazioni didi qualche giorno fa. February 24, 2025 Durante il bilateraleha assicurato ala tregua in«entro qualche settimana».