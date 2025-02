Ilrestodelcarlino.it - Emilia-Romagna, una regione arcobaleno: pacchetti e itinerari per i turisti Lgbtq+

Bologna, 25 febbraio 2025 – Una serie di corsi certificati per sensibilizzare gli operatori di settore sui temi dell’accoglienza di. «L’accoglienza per noino-romagnoli è un mantra». Roberta Frisoni, assessora regionale al Turismo, sintetizza in questo modo la vocazione all’ospitalità del nostro territorio, ampliata ancor di più daRainbow District, il progetto in collaborazione con Sonders and Beach group. Si tratta del primo piano italiano di questo tipo che coinvolge un’istituzione. Oltre ad essere certificato dall’attestazione Queer Vadis, un documento che definisce le linee guida essenziali da adottare per l’accoglienza rivolta alla comunità. Il programma è diviso in due fasi. Si inizia con la formazione attraverso incontri e webinar che coinvolgeranno gli operatorici.