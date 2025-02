Ilfattoquotidiano.it - Emanuele Scieri, le motivazioni del processo d’appello. L’ex caporale all’altro: “L’abbiamo fatta grossa”

A poco meno di un anno dalla sentenza, sono state depositate ledel verdetto per la morte di, il paracadutista di leva trovato morto dentro la caserma Gamerra di Pisa nel 1999. I giudici avevano assoltoAndrea Antico, già scagionato in primo grado nel 2021. A differenza degli altri due graduati imputati Alessandro Panella e Luigi Zabara, condannati rispettivamente a 22 anni e a 9 anni, 9 mesi e 10 giorni, contenute nelledella sentenza di secondo grado, come riporta oggi La Nazione. “”, “Sudavano freddo” le testimonianze, evidenziate dai giudici, riferendosi a Zabara che aveva rimproverato Panella di aver esagerato.La Corte ha approfondito l’evento e la sua dinamica, giungendo anche ad una ricostruzione parzialmente diversa da quella dei giudici pisani di primo grado: le lesioni alle mani, all’avampiede e al polpaccio furono causate, secondo i giudici di appello, “da terzi e non dalla caduta” e anche la maglietta disollevata ha una spiegazione: secondo le testimonianze, rimanda al modus operandi dei ‘nonni’, soliti sollevare la maglietta per colpire con i cazzotti la recluta costretta alle flessioni.