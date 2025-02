Sport.quotidiano.net - Ellera, torna la Vitello Trail + Runbike

Fiesole (Firenze), 25 febbraio 2025 – Appuntamento imperdibile per gli amanti dele della mountain bike: domenica 2 marzol'8°+ 3°, organizzato dalla Polisportiva. La partenza è fissata per le 9,15 dal Circolo Murri di. Un evento che richiama la storica Maratonina deld’Oro, offrendo agli atleti la possibilità di immergersi in un percorso affascinante, tra strade bianche e sentieri che attraversano alcuni dei boschi più suggestivi e ricchi di storia nei dintorni di Firenze. La gara propone una sfida combinata tra podisti e ciclisti, che percorreranno insieme 16,5 km con un dislivello di ben 800 metri. Stessa distanza anche per ilpodistico, mentre per i non competitivi è previsto un percorso ridotto di 10 km. Il tracciato si snoda attraverso la Valle dell'Arno, toccando i dintorni di Fiesole, in un contesto naturalistico di grande fascino.