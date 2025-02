Lapresse.it - Elezioni Germania, Meloni chiama Merz: “Molte sfide in comune”. Tajani contro Salvini su AfD

Leggi su Lapresse.it

Il successo dell’Unione (Cdu-Csu), lo sprint dell’ultradestra di AfD e il crollo dell’Spd: i risultati delleinalimentano il dibattito politico anche in Italia. La premier Giorgiain una telefonata con il leader della Cdu, Friedrich, si è congratulata “per la vittoria delle” – si legge in una nota di Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio, inoltre, “ha confermato l’auspicio di poter ulteriormente intensificare le già eccellenti relazioni bilaterali ed espresso la disponibilità a lavorare sin da subito in stretto contatto per rafforzare la sicurezza e rilanciare la competitività dell’Europa ed affrontare le numerosecomuni, a partire dal contrasto all’immigrazione irregolare”., le reazioni nella maggioranzaDal canto suo, il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio, commenta: “Credo che questo voto permetterà alladi avere un governo stabile” e “il successo dell’alleanza Cdu-Csu è il miglior antidotogli estremismi e i populismi che rischiano di fare danno all’Europa”.