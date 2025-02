Cityrumors.it - Elezioni Germania, Bonini: “Segnale all’Europa molto importante”

Per cercare di spiegare cosa è avvenuto nel voto tedesco, il rettore della Lumsa e noto politologo: “Non sarà semplice coordinare le diverse anime”Il vento della destra soffia in Europa. “La democrazia ha scelto, anche se ilè deciso e chiaro verso l’Europa, non il contrario“, le parole di Francesco, Rettore della Lumsa e noto politologo italiano che ha provato a dire la sua dopo leinche hanno visto vincere la destra democratica non certo quella xenofoba che ha comunque ottenuto un grande risultato.: “” (Ansa Foto) Cityrumors.itDopo la vittoria chiara alle urne, anche il futuro incomincia a esserlo, soprattutto dopo i primi colloqui e le prime strategie. La Cdu e la sorella bavarese Csu hanno vinto lepolitiche in, un risultato che sembrava potesse essere diverso, ma la percentuale è di tutto rispetto che si attesta sul 28,6% con un guadagno di 4,3 punti rispetto al voto del 2021.