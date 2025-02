Ilrestodelcarlino.it - Elettrodomestici, barche e pneumatici: scoperta una discarica abusiva a Rimini

, 25 febbraio 2025 — Una vera e propriaè stata individuata, composta da un capannone e un terreno ricolmi di rifiuti, per un totale di 1.400 tonnellate. Sia le strutture sia la spazzatura sono stati sequestrati recentemente dai carabinieri del Nucleo investigativo di Polizia ambientale agroalimentare e forestale di(N.I.P.A.A.F.), in collaborazione con la forestale di Santarcangelo e di Bagno di Romagna, e sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di. L'operazione è stata eseguita dai carabinieri del Gruppo forestale di Forlì-Cesena, seguendo il provvedimento cautelare disposto dall’Autorità giudiziaria. Attività illecita mascherata da facciata legale Secondo il racconto dei militari, le indagini hanno rilevato che la condotta illecita era nascosta dietro un’attività economica di copertura, gestita da una società che noleggiava box e spazi per uso magazzino di merci per conto terzi.