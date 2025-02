Ilgiorno.it - Elephantroom.ai: democratizzare l'interior design con l'AI

Leggi su Ilgiorno.it

Due giovani talenti con percorsi diversi ma complementari. Lora Fahmy, 30 anni, è un’architetta e computationaler con un background internazionale: ha studiato tra Pavia e la Cina e lavorato tra Shanghai e Barcellona. Alessandro Duico, 27 anni, è un esperto di intelligenza artificiale con una laurea conseguita alla Delft University of Technology, in Olanda. Entrambi vivono a Sondrio e sono i fondatori di.ai, una startup finanziata da Liquid Factory, lo startup studio fondato da Fabrizio Capobianco. Il loro obiettivo? ““ l’.ai utilizza l’Intelligenza Artificiale per scansionare gli ambienti attraverso la fotocamera dello smartphone, rilevare le misure, recepire le istruzioni dell’utente e suggerire arredi e disposizioni ottimali.