Ilfoglio.it - Elementi per ragionare seriamente di forza militare congiunta tra (alcuni) paesi europei

Leggi su Ilfoglio.it

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Attenzione a Londra, perché lì ci sono gliperditra () Ue, iNordici e ovviamente i padroni di casa britannici e del suo finanziamento e sostentamento economico. Come qui proviamo a dire da un po’ si tratta della mobilitazione di accordi preesistenti e che coinvolgono con geografie variabilidelle aree citate. E che potrebbe essere avviata anche se Keir Starmer non volesse risolvere il dilemma tra la fedeltà eterna all’alleato americano e il passaggio a uno schieramento eurocentrico. Per il polacco Donald Tusk, che ha visto Starmer, è il punto di passaggio che segna l’avvio della deterrenza e dello sviluppo della capacità di azione di questo nascente schieramentomondiale (parte di Ue+Uk+Nordici e forse qualche aggiunta ulteriore).