Today.it - Edoardo Vianello contro Wilma Goich: "Dice bugie". Cos'è successo quando è morta la loro figlia

Leggi su Today.it

Qualche settimana fa, ospite a La Volta Buona,ha riservato parole molto dure verso l'ex marito, accusato di non essere stato accanto allaSusanna nei suoi ultimi giorni di vita. "Lui non c'eranostrastava male e se n'è andata. Non ha mai.