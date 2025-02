Iltempo.it - Edilsocialnetwork B-CAD, la fiera per connettere aziende, studi tecnici e PA

Quella del prossimo settembre sarà la quinta edizione diB-CAD, la più importantepensata perdi progettazione ingegneria, buyer, business developer e pubbliche amministrazioni di tutto il mondo. L'appuntamento è dal 19 al 21 settembre 2025 presso il Roma Convention Centre La Nuvola firmato da Massimiliano Fuksas. La kermesse, presentata oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy,si ripropone dopo il grande successo dell'edizione 2024, dove sono stati registrati oltre 30000 visitatori e 400 espositori, pronta a consolidare il suo ruolo di riferimento per il mondo dell'edilizia, architettura e design a livello globale. B-CAD, Manifestazione Fieristica Internazionale certificata ISFCERT ACCREDIA, ha ridefinito il concetto stesso di: il suo format innovativo è progettato per stimolare sinergie lavorative, networking e collaborazioni, mettendo insieme non soloproduttrici ma anchedi progettisti, ingegneri e architetti.