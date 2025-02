Metropolitanmagazine.it - Ecco un elenco di momenti indimenticabili, eclatanti e simpatici nella storia degli Oscar

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Laè costellata di, alcuni per la loro emozione, altri per la loro imprevedibilità.undi alcunieventi passati più memorabili:1999: Roberto Benigni e “La vita è bella”:L’esultanza incontenibile di Roberto Benigni, che saltò sulle poltrone per celebrare la vittoria del suo film come miglior film straniero, è un’immagine iconica.2003: Il bacio di Adrien Brody:Adrien Brody, dopo aver vinto l’come miglior attore per “Il pianista”, baciò appassionatamente Halle Berry, che gli aveva consegnato la statuetta, sorprendendo il pubblico.2013: La caduta di Jennifer Lawrence:Jennifer Lawrence, mentre saliva sul palco per ritirare l’come miglior attrice per “Il lato positivo”, inciampò e cadde, mostrando grande autoironia.